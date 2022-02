Giacomo Timbro si candida con Caffaz: «Regole certe per favorire il commercio»

CARRARA – “Credo sia arrivato il momento di metterci la faccia”. Inizia così Giacomo Timbro, un’esperienza ventennale in giro per l’Italia come direttore artistico e organizzatore di eventi e da molti anni proprietario di locali che hanno fatto e stanno facendo tendenza a Marina di Carrara. È lui che è stato presentato da Simone Caffaz durante la diretta Facebook di venerdì 18 febbraio in occasione dell’ufficializzazione di “Simone Caffaz sindaco”, la lista civica di cui Giacomo Timbro fa parte.

“È con lo spirito di aiutare chi prova a fare – continua Timbro – che metto a disposizione la mia esperienza e per farlo ho scelto di candidarmi nella lista civica Simone Caffaz sindaco”. “Anche perché – prosegue l’imprenditore – solo chi ha provato sulla propria pelle le problematiche o le limitazioni che soprattutto nel commercio intralciano e non lasciano spazio al nuovo che avanza può avere dinamismo ed idee per snellire la burocrazia ed introdurre chiarezza nelle regole come già succede a livello nazionale”.

“Incentivi per permettere a tutti di aprire nei giorni festivi – sostiene Timbro – e aiuti del Comune per tutto ciò che riguarda tasse, spazi e permessi. Un’identità per ogni zona del territorio per valorizzare le tradizioni e le storie profondamente diverse tra loro anche nel giro di pochi chilometri che separano Carrara, Avenza, Marina”.

“Questi sono i primi provvedimenti – conclude Timbro – per rilanciare il commercio insieme a regole chiare e certe per garantire la sicurezza con sanzioni per gli esercenti che sbagliano ma anche per gli avventori che danneggiano fino ad introdurre il daspo urbano per i casi più gravi. Poi c’è la pulizia da organizzare in base alle priorità dei vari componenti la comunità e il decoro urbano che se curato valorizzerebbe ancora di più i luoghi bellissimi in cui abbiamo la fortuna di vivere”.

“Simone Caffaz Sindaco” è la seconda lista civica a sostegno di Caffaz: c’è Bernardi

“Simone Caffaz Sindaco” sarà la lista personale del candidato sindaco, si chiamerà per l’appunto”Simone Caffaz Sindaco” e avrà la caratteristica di raccogliere esponenti della parte produttiva della città: imprenditori, professionisti, commercianti, giovani e tanti altri. E’ già pronto anche il logo della lista, semplice, lineare ma piuttosto esplicativo: sfondo blu e scritta “Simone Caffaz Sindaco” gialla e bianca, ovvero i colori della città e la C di Carrara (e di Caffaz) che circonda la scritta ed è formata da un arcobaleno di colori volto a indicare la trasversalità della lista e la variegata provenienza ideologica e culturale dei candidati.

“Riconoscersi in un progetto politico e in un programma di città – afferma Caffaz – da parte di persone provenienti da realtà sociali, culturali ed economiche diverse rappresenta per noi un elemento di ricchezza che abbiamo fortemente ricercato in questi mesi. Noi non siamo solo una coalizione di centrodestra ma ambiamo a rappresentare l’intera città in modo trasversale alle ideologie e agli schieramenti, pur ritenendoci alternativi a chi ha mal amministrato la città sino a oggi. La nostra coalizione è inclusiva e plurale e la lista Simone Caffaz sindaco la rappresenta a pieno. Sarà una lista forte e autorevole che si avvarrà anche della presenza di Massimiliano Bernardi, attuale consigliere comunale di Alternativa per Carrara e recordman di preferenze nella storia della città da quando è in vigore la nuova legge elettorale”.