Chiusura locali all’una, ancora critico il Pd: «Allibiti dalle scelte di Persiani»

MASSA – La nuova ordinanza del sindaco di Massa Francesco Persiani che ha consentito ai locali del centro di rimanere aperti fino all’una di notte, di fatto spostando di un’ora la chiusura rispetto alla precedente ordinanza, non ha accontentato l’opposizione. «Allibiti assistiamo alle scelte di questa amministrazione, scelte che hanno un impatto decisamente negativo sulla vita di cittadini e commercianti del centro città. – scrive la segreteria del circolo di Massa Centro e Tribunale del Partito Democratico – Leggiamo la nuova ordinanza Sindacale, la n° 8 dell’11.02.2022 che, tentando di mettere una pezza alla precedente decisione di chiudere i locali del centro storico a mezzanotte, limita ora all’una l’orario di chiusura anticipata dei locali “solo in talune aree del centro storico di Massa, teatro degli eventi di degenerazione urbana ripristinando nel resto del territorio comunale la chiusura alle ore 02:00”. Ci chiediamo: davvero questa amministrazione è convinta che la soluzione per affrontare il problema di episodi di violenza urbana sia imporre una chiusura dei locali, per di più ora differenziata in base alle zone, scaricando tutta la responsabilità sui gestori dei locali?».

«Colpisce la cecità di chi pensa che il coprifuoco possa arginare un bisogno, quello che spinge i ragazzi ad uscire la sera, dopo mesi di limitazioni, perché hanno bisogno di socialità, ragazzi che se non si ritroveranno in centro si sposteranno inevitabilmente in altre zone della città o in città vicine, svuotando il centro con un danno economico per gli esercenti, già duramente provati dalla pandemia. Non è con la chiusura anticipata che si educano i giovani a comportamenti più rispettosi delle cose e delle persone, ne è prova che, nonostante il provvedimento, non sono mancate risse, schiamazzi ed episodi di disturbo con le conseguenti lamentele dei residenti. – continua il comunicato firmato dal segretario Marco Gemma – È bene che il sindaco la smetta di concentrarsi sul sintomo ignorando la causa della malattia. Riteniamo che la situazione debba essere affrontata nell’immediato potenziando i controlli attivi e non passivi, e nel contempo investendo risorse in politiche giovanili. Si è chiesto il sindaco quale sia la radice della violenza di questi gesti? Quale ascolto sta dando ai giovani di questa città? Quali iniziative che tengono conto dei bisogni e degli interessi sono state programmate ed organizzate per i giovani? Quale alternative si offrono in questa città ai ragazzi che hanno come unico luogo di incontro i locali notturni? Diamo piuttosto vita a veri e propri luoghi di cultura dove i giovani possano aggregarsi divertendosi e imparando».

«Sempre nello stesso periodo il Comune ha pensato bene di aumentare il prezzo dei parcheggi in centro città. In un centro storico sofferente, dove ogni giorno chiudono attività, l’amministrazione comunale ha voluto dare un ulteriore segnale contro tutti coloro che cercano di investire nel nostro territorio. – si legge nel comunicato – Reputiamo questa una scelta scellerata aggravata dai lavori in centro città che comporteranno la riduzione degli stalli esistenti che non aiuterà in alcun modo il commercio e che non tiene conto del difficile momento economico che investe i cittadini tutti. Una scelta che purtroppo costringerà ulteriori attività a chiudere a seguito di questi aumenti assurdi dei parcheggi che allontanano sempre di più i clienti e i turisti dal nostro centro storico».

«Ci adopereremo in tutte le sedi per denunciare l’incapacità di questa amministrazione di operare per far crescere la sua comunità e per far sentire la nostra vicinanza a chi ne subisce gli effetti avviando momenti di incontro e ascolto con tutti i cittadini che vorranno far sentire la loro voce. – conclude il comunicato dei dem – La sede del circolo in via Cavour è aperta tutte le mattine ed è attivo l’indirizzo email circolopdmassacentroetribunale@gmail.com per coloro che vorranno dare il proprio contributo alla soluzioni di problemi inerenti la vita del centro città».