LUNIGIANA – “Sulla situazione delle stazioni ferroviarie di Aulla e Pontremoli, che risultano non accessibili alle persone con disabilità, nonostante svolgano un ruolo centrale per la mobilità di un intero territorio, a dicembre scorso ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale. Il caso era stato sollevato pochi mesi prima dall’associazione paraplegici della provincia di Massa-Carrara per la mancanza di stazioni afferenti alla rete delle Sale Blu, con particolare riferimento alle stazioni di Aulla-Lunigiana e Pontremoli. La riposta dell’assessorato alle infrastrutture della Regione Toscana, Stefano Baccelli, che ringrazio per la puntualità delle informazioni, offre alle comunità del territorio elementi di novità importanti: prospettivi favorevoli per l’accessibilità delle due stazioni”: Interviene così il consigliere regionale del Pd Giacomo Bugliani a proposito dei problemi delle stazioni ferroviarie lunigianesi, riportando le novità contenute nella risposta dell’assessorato alle infrastrutture all’interrogazione “in merito all’inserimento delle stazioni di Aulla Lunigiana e Pontremoli nell’ambito delle stazioni toscane dotate del servizio di assistenza PRM”.

“Nei prossimi mesi l’arrivo di ulteriore materiale rotabile permetterà un passo avanti significativo nel rinnovo della flotta – continua Bugliani -. Con l’aggiunta di ulteriori treni rock, le vetture di media distanza verranno dismesse dal servizio e grazie a una revisione dei turni di materiale, i treni Jazz 5 casse saranno disponibili per essere utilizzati sulla Pontremolese. Il treno Jazz, in servizio da alcuni anni sulla rete toscana, è completamente accessibile. La novità più rilevante è che a partire dal cambio di orario di giugno 2022 una revisione del modello di offerta ferroviaria porterà ad effettuare il servizio sulla Pontremolese dai treni Pop e Jazz. Una notizia importante per la mobilità del territorio che consentirà di far entrare per quella data almeno una delle stazioni nel circuito delle Sale Blu toscane».

Foto 2 di 2



«I nuovi convogli che a partire da giugno 2022 saranno in servizio nella Pontremolese rappresentano un passo avanti importante verso la piena accessibilità di almeno uno dei due scali – conclude il consiglieri – Un percorso atteso per il diritto alla mobilità di tutte le persone che ora possiamo concretamente iniziare a realizzare».