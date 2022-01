M5s: «Aggressione fisica e verbale a un ragazzo ebreo: si rischia escalation di violenza»

CARRARA – Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Carrara interviene sulla recente notizia di cronaca che ha visto coinvolto un bambino aggredito perché di religione ebraica: «Con la ricorrenza del Giorno della Memoria alle porte, proviamo un profondo senso di disgusto e amarezza per i fatti che hanno visto coinvolto un ragazzo insultato e aggredito fisicamente, perché di

religione ebraica. Come Movimento 5 Stelle riteniamo che questi segnali non siano da sottovalutare e derubricare a semplice “ragazzata giovanile” e chiediamo a tutte le istituzioni preposte di monitorare attentamente questi avvenimenti perché corriamo il pericolo di una vera e propria escalation di violenze e aggressioni. Come Movimento 5 Stelle abbiamo il compito e il dovere di opporci fermamente all’avanzata di quelle forze sempre più aggressive, estremiste, populiste e che fanno dell’odio e dell’uso della forza i loro cavalli di battaglia»