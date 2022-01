CARRARA – «Prima la bonifica, poi il parcheggio». Questa in sintesi la posizione che emerge dal sopralluogo di Fratelli d’Italia Carrara sul lotto 7 dell’area Sir (ex italiana Coke di Carrara). Gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, in occasione della visita del consigliere regionale Vittorio Fantozzi, si sono riuniti questo pomeriggio nell’area in cui sorgerà un nuovo parcheggio per mezzi pesanti, progetto che ha ricevuto l’ok dall’amministrazione comunale attraverso delibera di giunta, per fare il punto sulla questione bonifiche. Presenti, insieme a Fantozzi e al coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo, il vice-coordinatore Matteo Costa, Rino Lavezzini e Veronica Cioppi.

Dal coordinamento hanno ribadito «la necessità di procedere, prima della realizzazione di qualsiasi intervento, alla bonifica, compresa quella della falda acquifera». Ed è proprio quest’ultimo aspetto a preoccupare in modo particolare Baruzzo e Fantozzi: «La falda – ricordano – come l’intero acquifero dell’ex cokeria, non è mai stata bonificata ed è ancora piena di veleni. E’ scritto nero su bianco nello studio Sogesid sulla falda Sin/Sir di Massa-Carrara, depositato alla Regione Toscana lo scorso 3 gennaio. Lo studio – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia – oltre a confermare il devastante inquinamento persistente nell’intera falda dell’area Sir ex Italiana Coke di Carrara, mai bonificata, spiega anche che una delle nuove barriere idrauliche previste dal progetto di bonifica sorgerà nel lotto 7 dell’ex Italiana Coke, al confine con la zona del fosso Lavello, proprio dove verrà realizzato il nuovo parcheggio pubblico per mezzi pesanti».

«Siamo di fronte a ritardi atavici – ha sottolineato poi Fantozzi – e la cosa peggiore è che si continua a fare come se niente fosse. Sull’inquinamento abbiamo sollecitato a più riprese la Regione e portato la questione in Parlamento grazie all’interrogazione ai Ministeri della Transizione ecologica e della Salute presentata dal deputato Giovanni Donzelli. Secondo gli annunci regionali e nazionali – ha fatto sapere il consigliere regionale – il 2022 dovrebbe vedere l’inizio degli interventi di bonifica, vigileremo sui tempi».

E se la decisione del Comune di Carrara ha lasciato perplessi un po’ tutti nel coordinamento, Baruzzo ancor meno ha gradito il modus operandi dell’amministrazione pentastellata. «Un fatto così importante – ha detto -, quello di prevedere la costruzione di un parcheggio in un’area così particolare senza fare una preventiva disamina di eventuali aree da bonificare, doveva essere discusso in consiglio comunale. Magari, in quel caso, qualcuno avrebbe fatto notare che le cose non erano così regolari… ».

Poco distante dal luogo di ritrovo della squadra di Baruzzo c’è il campo Rom del Lavello, altro tema particolarmente caro alla destra e oggetto di diverse segnalazioni negli ultimi anni. «Tutte le amministrazioni promettono di metterlo in sicurezza. Così hanno fatto anche i grillini, cinque anni fa, peccato che nulla sia cambiato. Il nostro primo pensiero va ai bambini, che vivono al freddo e in mezzo ai topi. Nel caso in cui i cittadini ci dessero la fiducia, uno dei nostri primi atti sarà quello di smantellare il campo, anche e soprattutto per ridare dignità ai bambini, che vanno tolti da quella topaia».