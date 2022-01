«Hub Carrarafiere, trasferimento non necessario? La Lega dimostra ancora una volta la sua incompetenza»

CARRARA – Il trasferimento dell’hub vaccinale dal vecchio ospedale di Massa al centro di Carrarafiere è al centro di un’interrogazione della Lega in Regione. I rappresentanti del Carroccio, in particolare, hanno chiesto di chiarire se, alla luce dei numeri attuali (e dei costi richiesti da una struttura privata), il nuovo trasloco nei padiglioni di Imm fosse veramente necessario (ne abbiamo parlato qui). Sulla questione è intervenuto, attraverso una nota, il Movimento 5 stelle di Carrara. «Leggiamo che la consigliera regionale Montemagni della Lega, è contraria al trasferimento a Carrarafiere dell’importante hub vaccinale, e chiediamo quindi sia al commissario provinciale della Lega Pieruccini, che ai loro candidati a sindaco, se condividono questa posizione».

«Il Movimento 5 stelle di Carrara – continuano i pentastellati – ha sempre ritenuto inopportuno l’avere smantellato, lo scorso settembre, l’hub per trasferirlo negli spazi inadatti dell’ex ospedale di Massa. Il sindaco e l’intero gruppo consiliare del movimento si sono battuti costantemente per la sua nuova riapertura negli spazi della Carrarafiere». Il gruppo sottolinea poi come molti cittadini «si siano lamentati dell’hub vaccinale in quel di Massa, mentre l’hub vaccinale di Carrara, dotato di ampi spazi, parcheggi e vicino al casello autostradale risulti più adatto e baricentro per una vaccinazione capillare». «Queste uscite della Lega – chiudono dal M5s – non fanno che dimostrare l’incapacità del dialogo con i loro portavoce e l’incompetenza nel prendere decisioni da amministrazione».