Paura contagi: il Consiglio comunale di Carrara torna in videoconferenza

CARRARA – Il Consiglio comunale di Carrara, già convocato in adunanza ordinaria presso il palazzo comunale per mercoledì 29 dicembre alle ore 18.30, si svolgerà in videoconferenza e non in presenza come precedentemente annunciato. Resta invariato l’ordine del giorno. «La decisione – spiega Palazzo civico – è stata presa a titolo precauzionale a seguito dell’incremento dei contagi da Covid-19 che si sta registrando in questi ultimi giorni. Il Consiglio torna, dunque, a riunirsi in seduta telematica, almeno per questa prossima convocazione. Questa modalità ha già consentito durante il lockdown alle varie articolazioni del Consiglio comunale di poter continuare a operare e prendere decisioni anche senza la presenza fisica in aula di tutti i consiglieri, nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza emanate dal governo. Le cittadine e i cittadini potranno seguire i lavori del Consiglio collegandosi alla pagina Fb https://www.facebook.com/presidenzaconsigliocomunale.carrara/.