Mercoledì la prima riunione del nuovo Consiglio provinciale di Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Si insedia mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 17, il nuovo Consiglio Provinciale eletto durante le elezioni di secondo livello che si sono svolte lo scorso 18 dicembre: il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha infatti convocato l’assemblea di Palazzo Ducale per quel giorno in videoconferenza.

All’ordine del giorno l’accertamento del possesso dei requisiti per la carica di presidente e di consigliere provinciale, la convalida degli eletti e il giuramento del presidente della Provincia.

I consiglieri provinciali possono scegliere di partecipare alla seduta presso la Sala della Resistenza a Palazzo Ducale, oppure in videoconferenza.

Il nuovo consiglio è così composto:

Centrosinistra per Massa-Carrara: Katia Tomè, Stefano Alberti, Giovanni Longinotti, Elisabetta Sordi, Camilla Bianchi

Massa e Carrara Ora: Giovanni Montesarchio

Cambiamo Massa-Carrara: Omar Tognini, Irene Mannini, Bruno Tenerani

Progressisti per la Tua Provincia: Diego Giaciopinelli