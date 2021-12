Lorenzetti fa il bis e resta presidente della Provincia di Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Gianni Lorenzetti fa il bis anche come presidente della Provincia di Massa-Carrara. Il sindaco di Montignoso, rieletto per un secondo mandato un paio di mesi fa, ha battuto l’avversario di centrodestra, Matteo Mastrini, col 57% delle preferenze e resta al vertice di Palazzo ducale per altri cinque anni.

«Oggi è un giorno di festa – ha commentato a caldo sui social Lorenzetti – con il 57% dei voti sono stato rieletto presidente della Provincia Massa-Carrara. Grazie ai sindaci e ai consiglieri che hanno posto fiducia in me e hanno riconosciuto il grande lavoro fatto in questi anni, è una vittoria per tutto il territorio, da Zeri a Montignoso. Grazie».

«Nella mia vita non ho mai affrontato sfide facili – è invece il commento di Mastrini – ma non per questo mi sono demoralizzato o ho smesso di combattere per la mia terra e per le mie idee. In fondo è solo questo che mi ha dato e mi da le motivazioni per andare avanti. Quando ho deciso di candidarmi alla presidenza della Provincia conoscevo l’estrema difficoltà di questa sfida, ma ho deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ringrazio i miei amici di sempre, la comunità politica che nel mio piccolo ho cercato di rappresentare e la mia famiglia che mi sostiene, mi comprende e mi aiuta sempre. Esprimo le mie congratulazioni al presidente rieletto Gianni Lorenzetti con i migliori auguri di buon lavoro. Dedico un un ultimo ricordo a Patrizio Bertolini, mio amico e modello di uomo e di politico».

Bertolini, assessore del Comune di Pontremoli, lo ricordiamo, è deceduto in seguito a un malore improvviso (qui l’articolo).