Psicologo in farmacia, Forza Italia presenta una mozione in Consiglio comunale

MASSA – «I cambiamenti demografici, epidemiologici e degli stili di vita, hanno completamente modificato sia i bisogni della popolazione che il ruolo del territorio. Di fatto il territorio è diventato uno degli attori principali e si trova sempre più coinvolto nella gestione di problematiche relative alla salute dei cittadini. Davanti a queste emergenze, ormai divenute quotidiane, abbiamo ritenuto necessario e doveroso proporre un servizio già previsto dalla Legge 69/2009 e introdotto in molte città del nostro Paese ovvero la figura dello psicologo in farmacia». inizia così il comunicato di Forza Italia Massa con cui viene presentata al pubblico la mozione che il consigliere Cofrancesco porterà nell’assise massese, ideata insieme a Luca Tonlazzerini.

«“Lo Psicologo in Farmacia” è un servizio di counseling psicologico, un’opportunità di prevenzione che si svolge all’interno degli spazi della farmacia, contesto familiare e accessibile, utile a intercettare, nel rispetto della riservatezza e della privacy, in un’ottica di prevenzione, i bisogni e i disagi inespressi delle persone. – spiegano da FI – Luca Tonlazzerini (FI) grazie all’aiuto del Consigliere Antonio Cofrancesco, consigliere comunale iscritto a Forza Italia, chiede al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta il sostegno per attivare il servizio denominato “Psicologo in Farmacia”, coinvolgendo in primis le farmacie comunali e sviluppando una progettualità estensibile a tutte le farmacie del territorio».