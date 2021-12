Piante secche rimosse e pali della luce aggiustati, Italia Nostra: «Bravo, sindaco»

MASSA – Il presidente della sezione di Massa e Montignoso di Italia Nostra, Bruno Giampaoli, scrive al sindaco Francesco Persiani per ringraziarlo del lavoro svolto nel curare gli aranci della città di Massa, dopo le sue stesse segnalazioni. «Ho notato favorevolmente che in questi giorni state sostituendo decine di aranci seccati nei viali Democrazia, Puccini e lungo la Statale Aurelia. In realtà le piante mancavano da molti anni ma a nulla sono servite le nostre precedenti richieste di intervento per ripristinare l’aspetto di questi principali viali cittadini molto frequentati e percorsi da un traffico anche nazionale. – scrive Giampaoli – Ricordo, per la cronaca, che qualche mese fa scrissi all’assessore Marco Guidi per denunciare un palo della luce che pendeva pericolosamente Via Democrazia chiedendone la rimozione e sostituzione».

«In quella occasione avanzai anche la richiesta di sostituire una decina di alberi seccati sempre in Via Democrazia e Via Puccini; la risposta dell’assessore non si fece attendere e pochi giorni dopo il palo della luce venne aggiustato e messo in sicurezza mentre per le piante mi disse che l’amministrazione avrebbe provveduto appena reperito i mezzi. – conclude Giampaoli – Oggi, signor sindaco, dal momento che le promesse sono state mantenute, non mi resta che ringraziarla insieme a tutti i suoi collaboratori che hanno permesso questa importante operazione di ripristino del verde e dell’arredo urbano. Un’ultima cosa: le ricordo la richiesta di un recupero di questi frutti molto buoni e nutritivi che non meritano di essere lasciati marcire nella pianta per poi cadere e deturpare le strade rendendole brutte e pericolose».