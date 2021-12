Elezioni provinciali, i Cinque Stelle: né con Lorenzetti, né con Mastrini. Voteremo solo la lista

MASSA-CARRARA – Sabato 18 dicembre si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e l’elezione del presidente della Provincia. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e delle liste civiche riunitesi nella lista “Massa e Carrara ora”, intendono fare chiarezza circa le proprie intenzioni di voto.

«Abbiamo deciso – scrivono in una nota – di presentare una lista perché vogliamo essere l’unica e vera alternativa credibile alla destra e alla sinistra in provincia ed essere l’ago della bilancia nelle decisioni del Consiglio. La nostra intenzione è di eleggere almeno un consigliere provinciale, senza appoggiare nessuno dei due candidati a presidente. Nel corso del mandato, valuteremo sui singoli atti se appoggiare o meno le proposte, perché a noi interessano i temi e gli argomenti. Ringraziamo tutti i consiglieri della lista che si sono messi a disposizione in rappresentanza dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso e Fosdinovo».