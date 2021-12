Pd, Luciano Morotti è il nuovo segretario del circolo di Carrara Centro

CARRARA – È Luciano Morotti il nuovo segretario del circolo Pd Carrara Centro, affiancato da un nuovo direttivo composto da: Dino Geloni, Stella Volpi, Filippo Lucetti, Paola Micheloni, Silvia Helene Alessandroni, Maria Mattei, Almarella Binelli, Mario Chiappuella, Rita Ansuini. “Oltre il circolo e gli iscritti – spiegano dal Pd – Morotti, i cui punti di riferimento sono De Gasperi, Moro e Martinazzoli, ringrazia il segretario uscente Nicola Abruzzese per il lavoro svolto. La prima riunione, che si è svolta giovedì 9 dicembre, ha visto il nuovo gruppo impegnato in un intenso e approfondito dibattito su temi fondamentali quali il servizio sanitario, il lavoro, la cultura e il decoro urbano”.

“L’intento è quello di condividere le nostre sensibilità, le nostre esperienze, e infine farne sintesi per proporre un nuovo progetto per la città, cercando di pensare a un territorio unito, come unica realtà dai monti al mare. Ampio spazio nel nostro dibattito è stato dato soprattutto al ruolo della cultura, intesa come ‘Rigenerazione urbana’, strumento fondamentale di cura e rinascita umana, in grado di favorire nuove dinamiche socio-culturali e innescare processi di rilancio che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita a delle economie locali; altro tema centrale la difficile situazione del commercio cittadino e l’importanza di dare il proprio apporto proponendo un percorso di ascolto per rilevarne le necessità e bisogni. In questa ottica sarebbe auspicabile riattivare in città organismi di partecipazione che siano un ponte tra cittadini, territorio ed istituzioni”. Tra gli obiettivi fissati dal neo segretario c’è quello di “parlare il più possibile con la gente, iniziando anche a organizzare incontri periodici e iniziative su temi specifici, che possano stimolare la comunicazione e rispondere alle necessità e alle attese dei cittadini”.