CARRARA – «Siamo pronti a sostenere Laura Bottici e Riccardo Ricciardi sulla proposta di legge regionale presentata dal consigliere Giacomo Giannarelli sui beni estimati. La legislatura si sta avviando verso la conclusione, ma c’è ancora tempo e faremo il possibile per dare tutto il nostro supporto politico».

Così l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri ed ex ministro ai Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro in occasione della visita a Carrara che si è aperta nella giornata di lunedì 6 dicembre ai ponti di Vara. Alla presenza dei giornalisti, hanno affrontato i nodi principali legati al settore lapideo e allo sviluppo del progetto di recupero della Marmifera il presidente della commissione Marmo Stefano Dell’Amico, il presidente del consiglio Michele Palma, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Raggi e il presidente della commissione Cultura Cesare Bassani.

«Dalle ultime stime abbiamo calcolato che dai beni estimati il Comune potrebbe ottenere circa 4 milioni di euro in più l’anno, ma nel frattempo abbiamo aumentato le tariffe quindi gli introiti potrebbero essere ancora più alti» ha detto Fraccaro, membro della commissione 10 della Camera (Turismo e Attività produttive), riguardo i beni estimati. E ha aggiunto: «So che è arrivata in parlamento una proposta di legge fatta dalla Regione riguardo questi beni. Posso assicurare che per quanto ci riguarda faremo il possibile per spingerla e darle supporto politico, di tempo a disposizione ne abbiamo ancora abbastanza. Il senso della mia visita d’altronde va anche in questo senso, è importante che tra il parlamento e gli enti locali ci sia un rapporto stretto. E’ utile che anche noi si mantenga un legame stretto con il territorio altrimenti si corre il rischio di alienarci e non capire le esigenze della cittadinanza».

«In questi mesi – ha illustrato l’assessore Raggi – la progettazione sulla Marmifera sta andando avanti e dal disegno di recupero ora stiamo passando allo studio di fattibilità. Sarà su questa base che potremo quantificare con precisione l’investimento necessario alla realizzazione del progetto così da iniziare a presentare le domande di finanziamento ai vari bandi, tra i quali le risorse messe a disposizione dal Pnrr».

La visita di Fraccaro è stata anche l’occasione per fare il punto con l’amministrazione pentastellata sugli interventi riguardanti l’efficientamento energetico. Il parlamentare del Movimento è infatti il padre, oltre che della legge del Superbonus 110%, anche della norma Fraccaro, che dà ai comuni contributi per opere destinate, appunto, all’efficientamento energetico. In questo campo il Comune di Carrara ha investito 680mila euro dal 2019 ad oggi per la sostituzione di caldaie negli asili e per l’installazione di illuminazione a Led sul lungomare, a Carrara centro, su viale XX Settembre e nelle pinete di Marina di Carrara. I lotti sono già stati appaltati a Nausicaa, partner storico del comune per questo tipo di interventi. Questo il dettaglio degli interventi:

2020 Nuova caldaia scuola infanzia Lunense – Marina di Carrara;

2020 Nuova caldaia scuola infanzia e primaria Bedizzano;

2020 Riqualificazione pubblica illuminazione Carrara centro LOTTO 1.

TOTALE 170.000 €

2021 Caldaia scuola infanzia Andersen – Avenza

2021 Caldaia Scuola dell’Infanzia Roccatagliata – Marina di Carrara

2021 Riqualificazione pubblica illuminazione Carrara centro LOTTO 2

2021 Riqualificazione pubblica illuminazione Pinete Marina di carrara

2021 Riqualificazione pubblica illuminazione Viale xx Settembre LOTTO 1: Viale Verrazzano Via Covetta

TOTALE 340.000€