CARRARA – Ieri, lunedì 6 dicembre, il direttivo del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara si è riunito alla presenza del coordinatore regionale Fabrizio Rossi. All’ordine del giorno le elezioni amministrative della prossima primavera, il programma elettorale e le candidature. “La politica è prima di tutto ascolto ed osservazione della realtà che si propone di governare – affermano dal coordinamento – per cui la stesura del programma di governo è avvenuta implementando le istanze che man mano sono emerse dal confronto con la cittadinanza, tenendo presente che le esperienze di governo della destra in Toscana sono sempre state vincenti, quando si fanno interpreti delle reali istanze dei territori. Con lo stesso criterio è stata formata la lista dei nomi dei futuri candidati al consiglio comunale”.

Le proposte per il candidato a sindaco sono state affidate al coordinatore regionale affinché, spiegano da Fratelli d’Italia, “le possa rappresentare e condividere al tavolo elettorale regionale con i corrispondenti responsabili dei partiti alleati Forza Italia e Lega”.

Rossi ha apprezzato e condiviso il lavoro fatto da Fratelli d’Italia Carrara sul territorio, evidenziando come “la coerenza e l’autonomia di Fratelli d’Italia siano un suo valore fondante sempre più apprezzato dagli elettori”.

Foto 2 di 2



Al termine della serata c’è stato spazio anche per una riflessione sul “disperato chiacchiericcio che a volte riempie le pagine dei giornali e dei social”, “che sarebbe anche divertentissimo – affermano da Fdi – se non fosse che ispirato da chi ancora vorrebbe far rivincere la sinistra a Carrara. Una sintesi politica vincente tra gli alleati di centrodestra e oltre è già stata messa in campo in tanti capoluoghi di provincia strappati alla sinistra. Noi abbiamo donne e uomini di spessore per finalmente governare il nostro sofferente territorio; siamo pronti ad esprimere una classe dirigente matura per governare Carrara, con serietà e competenza”.