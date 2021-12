Pri Carrara, Moreno Lorenzini confermato segretario

CARRARA – Il partito Repubblicano di Carrara riconferma ad unanimità Moreno Lorenzini come suo segretario. E impegna i nuovi organi statutari “ad operare per il rilancio della città, superando l’attuale situazione di declino dovuta alla mancata soluzione dei grandi problemi del territorio dal Marmo, all’Industria ed alla Portualità”. E’ quanto afferma il partito in una nota dove si sottolinea che “un particolare impegno dovrà essere riservato alla rinascita culturale della città investendo nel settore della scultura, dell’artigianato artistico e delle arti figurative”.

“Il Pri ritiene che si debba operare per proposta alternativa all’attuale amministrazione pentastellata che non ha avuto la capacità di risolvere i problemi della città, aggravati dalla incombenza della pandemia. Il Pri lavorerà per una alleanza di centrosinistra aperta a quelle forze che si ritrovino intorno ad un programma condiviso di rinnovamento pronta a cogliere le opportunità del PNRR. In quest’ottica si dovranno valorizzare le potenzialità del nostro territorio dotato di una area produttiva industriale e di un porto, quello di Marina di Carrara, parte di un sistema portuale “core”, nel corridoio europeo Tirreno-Brennero”.

“Il Pri – concludono – ritiene infine fondamentale, date queste premesse, che venga individuata una figura per la candidatura a sindaco di elevata professionalità e che abbia una profonda conoscenza dei problemi e delle esigenze della nostra comunità, pronta ad accettare le sfide per il futuro”.