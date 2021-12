CARRARA – «Nei giorni scorsi ci siamo occupati dei divieti di accesso per cicli e motocicli imposti dagli incapaci amministratori pentastellati di Carrara in via Volpi a Marina, stigmatizzando il loro comportamento e denotando per l’ennesima volta il loro menefreghismo nel risolvere i problemi della città; ora, sempre a Marina di Carrara, in via Genova, proprio all’incrocio con la divenuta famigerata (per colpa degli assurdi divieti) via Volpi, notiamo e facciamo notare in quali indecorose condizioni versano i marciapiedi che sono un pericolo per la circolazione pedonale, chiedendo al disattendo sindaco De Pasquale di intervenire al ripristino della sicurezza non con le tante transenne e divieti tanto cari alla sua amministrazione ma con la sistemazione del manto del marciapiede in questione». Attacca così l’amministrazione pentastellata il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia.

«Suvvia grillicarraresi, – chiude FdI – le amministrative 2022 si stanno avvicinando e anche se siete consapevoli del fatto che pochi vi rivoteranno, almeno in questi ultimi mesi fate uno sforzo per rendervi utili alla città».