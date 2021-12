Il Consiglio comunale di Montignoso contro le privatizzazioni dei servizi pubblici locali

MONTIGNOSO – «Il parlamento fermi la privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali. Questo quanto chiede il Comune di Montignoso a seguito dell’approvazione, nella seduta consiliare di ieri sera, di un ordine del giorno proposto e presentato dal nostro consigliere Gabrielli. Atto approvato con i voti della maggioranza e anche di alcuni dell’opposizione. Un risultato di estrema importanza, che da un lato qualifica l’amministrazione del Comune in questione, dall’altra il ruolo e l’impegno di Rifondazione Comunista». Inizia così la nota di Rifondazione Comunista con cui il partito festeggia la votazione del consiglio comunale di Montignoso.

«Nella stessa seduta, e non possiamo che essere soddisfatti, è stata anche bocciata la mozione di Fratelli d’Italia che equiparava comunismo a nazi-fascismo, e invece approvato l’atto che si esprimeva contro l’embargo, cosiddetto bloqueo, a Cuba. La più massiccia, e totale, privatizzazione dei servizi pubblici (acqua, trasporti, rifiuti ecc.) è prevista dal decreto legislativo cd “concorrenza”, ed in particolare dall’articolo 6. Questo mostra il vero volto, servo del mercato, di questo governo nazionale, e impedirà ai comuni di gestire, se andrà in porto, alcun servizio essenziale per i cittadini. I quali vedranno, gli esempi già ci sono, moltiplicati i costi e peggiorati i servizi. – conclude Rifondazione – Quindi cittadini colpiti e Comuni espropriati di una qualsiasi funzione sociale. Non molleremo di un millimetro su una questione così concreta; così si dimostra l’utilità sociale di una forza politica come la nostra».