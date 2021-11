FdI: «La Regione ha un progetto di difesa del litorale Ronchi-Poveromo?»

MASSA – «Abbiamo intenzione di effettuare un sopralluogo sul litorale Ronchi-Poveromo per incontrare gli operatori balneari e per denunciare come nulla sia cambiato a quasi un anno di distanza dalla visita dell’assessore regionale Monni sulla costa di Massa. Ad oggi non sappiamo ancora se la Regione abbia un progetto di difesa del litorale Ronchi-Poveromo. Come ogni anno le mareggiate ci ricordano i tanti problemi non risolti dalla Regione Toscana: che fine ha fatto il maxi intervento di ripascimento da 80.000 metri cubi sbandierato dalla Regione e non ancora portato avanti? Vedrà la luce entro la prossima stagione balneare? Dalla giunta regionale aspettiamo delle risposte» dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, che sul problema dell’erosione costiera ha richiamato la Regione con un’interrogazione.

«La costa massese ha bisogno di interventi, di opere strutturali, di sabbia – sottolineano il coordinatore provinciale Fdi Marco Guidi ed il capogruppo di Massa Alessandro Amorese – Il tempo delle passerelle e delle chiacchiere è finito. La Regione è intenzionata ad intervenire entro l’inizio della prossima stagione ripristinando i pennelli e le scogliere che ormai non riescono più a difendere la costa? Per non parlare della necessità di un intervento di ripascimento via mare per circa 200.000 metri cubi che potrebbe dare respiro alla categoria. I balneari sono costretti a vivere nell’incertezza determinata dalle aste e dall’incapacità del Governo centrale di tutelare un’importante categoria economica e dall’assenza di una progettualità per difendere la costa».