Domenica 5 dicembre il congresso del Pd di Pontremoli

PONTREMOLI – Si terrà domenica 5 dicembre, dalle 9 di mattina, presso le stanze del Teatro La Rosa, il congresso del Partito Democratico di Pontremoli. «Si tratta di una delle più importanti occasioni di confronto sia per discutere sulla funzione del partito nel territorio, sia per ragionare sul contributo che il Pd di Pontremoli potrà portare nel livello territoriale e anche nella dimensione regionale e nazionale. – scrive Francesco Mazzoni, segretario cittadino di Pontremoli – Come sapete, vivrò questo congresso da segretario uscente, ma, a maggior ragione, vi chiedo un impegno particolare per garantire la massima partecipazione e un dibattito ampio e inclusivo sul futuro».

«Come è giusto che sia, potranno votare ed essere candidati soltanto gli iscritti al partito; penso, tuttavia, che si debba lavorare per coinvolgere in questo importante momento di confronto tutti gli interlocutori e i soggetti che hanno fatto e intendono fare un pezzo di strada con noi, dai nostri elettori, ai nostri alleati, ai mondi che comunque riconoscono nel Pd un interlocutore. – conclude Mazzoni – Ricordo agli iscritti che in quella occasione sarà possibile rinnovare l’adesione al partito e che le operazioni di voto rimarranno aperte almeno dalle 10 alle 12».