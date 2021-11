«Invece di asfaltare le strade il Comune preferisce mettere divieti di circolazione»

CARRARA – “L’amministrazione grillina di Carrara, dinanzi alla propria incapacità di risolvere elementari problemi legati alla viabilità, come il rattoppare od asfaltare strade dissestate che potrebbero provocare un pericolo per chi le percorre, preferisce porre divieti di circolazione – e non è la prima volta che ciò accade – per cicli e motocicli, limitando la libertà di spostamento per i cittadini”. Così in una nota dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara. “Se la situazione non fosse seria, anche pensando in quali condizioni costoro lasceranno la città ai loro successori tra pochi mesi, ci sarebbe da ridere vedendo che l’ultimo divieto è stato posto – in via Volpi a Marina di Carrara – a poche decine di metri da un negozio di vendita bicilcette.

Suvvia Sindaco de Pasquale & C, prendetevi un “semestre bianco” così da evitare di danneggiare i cittadini con i vostri assurdi provvedimenti”.