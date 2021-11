Partita la raccolta firme di Azione per ripristinare il campo scuola di Marina di Carrara

CARRARA – Il coordinamento di Azione Carrara ha iniziato la campagna di raccolta firme per il completo ripristino del campo scuola di Marina di Carrara. «Domenica eravamo presenti nei pressi della passeggiata Sandro Pertini, antistante al porto, iniziando un proficuo confronto con la cittadinanza su questo tema. Siamo convinti che la città si meriti un luogo attrezzato per fare sport all’aperto in sicurezza e serenità. – scrivono dal coordinamento di Azione – La struttura ospita un campo da basket ormai completamente inutilizzabile, un campo da pallavolo vetusto e con il fondo rovinato, la pista di atletica non più a norma a causa delle radici e della mancata manutenzione, così come tutte le altre strutture per l’atletica, senza dimenticare le tribune non adeguate a ospitare eventi sportivi».

«Azione ritiene che la posizione strategica della struttura, insieme agli ampi spazi, possa dare alla città l’opportunità di offrire l’area per eventi sportivi di caratura nazionale e ospitare le federazioni sportive con i propri atleti, all’interno di una cornice unica al mondo a due passi dal mare, dai monti e dalle cave di marmo. – aggiungono – Domenica abbiamo illustrato il nostro progetto di riqualificazione della struttura. La fortissima risposta dei passanti, ci ha convinti maggiormente che l’iniziativa vada nella direzione giusta, nell’ottica di un rilancio di Carrara».

«Continueremo a essere presenti con il nostro gazebo per le prossime tre domeniche: l’ultima di novembre e le prime due di dicembre, salvo mal tempo,- concludono – per incontrare tutti coloro che vogliano conoscere Azione, le nostre idee e i nostri progetti per Carrara 2022».