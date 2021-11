Musetti (Fi): «Dissuasori assurdi per i camper a Marina di Carrara. Ma il Comune c’è o ci fa?»

CARRARA – «Se non fossimo a Carrara ci sarebbe da preoccuparci della sanità mentale dei tecnici del nostro comune. Ma siccome siamo in questo strano comune, e le comiche sono sempre dietro l’angolo, non ci si stupisce più di nulla. Ed ecco che a Marina di Carrara, in tutti i parcheggi lungomare, sono stato installati per una spesa superiore ai trentamila euro, dei dissuasori per i camper senza neppure mettere i cartelli stradali obbligatori, che ne impediscono la sosta, che hanno dell’incredibile». A criticare la scelta dell’amministrazione comunale carrarese è Gianni Musetti, esponente di Forza Italia.

«In pratica invece di mettere la classica sbarra per impedire l’ingresso al parcheggio ai mezzi superiori ad una certa altezza, sono state messe delle sbarre frontali al parcheggio che non consentono al mezzo abitabile di sostare per il dritto. Il risultato è visibile a tutti, basta passeggiare nella nostra Marina. Tutti i camper si parcheggiano di traverso occupando più è più posti auto, in una sosta selvaggia che non ha eguali in altri esempi. Ma perché a Carrara le cose si devono fare così male e così superficialmente, spendendo soldi pubblici come se ne avessimo talmente tanti da poterci permettere queste leggerezze. – conclude Musetti – La giunta intervenga subito dopo e richiami i dirigenti per sanare questa situazione che è quanto ridicola quanto grave».