Mercoledì 24 novembre l’ultima seduta del Consiglio provinciale prima delle elezioni

MASSA-CARRARA – Consiglio provinciale: il 24 novembre 2021 la prossima seduta. In discussione il piano dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2022-2023. Ultima seduta del consiglio provinciale prima delle elezioni per il rinnovo fissate a dicembre: il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, l’ha convocata per mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 17,30, in videoconferenza.

Questo l’ordine del giorno: comunicazioni del presidente; pprovazione verbali seduta precedente del 19/11/2021; approvazione del piano provinciale di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2022/2023; 5^ variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e conseguente aggiornamento al DUP 2021-2023; revisione ordinaria annuale delle partecipazioni azionarie detenute dalla provincia di Massa Cararra al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175; comunicazione dell’avvenuto 5^ prelevamento dal fondo di riserva approvato con decreto del presidente n 84 del 19/11/2021; interrogazioni/interpellanze/mozioni/ordini del giorno. I consiglieri possono scegliere di partecipare alla seduta nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale, in presenza, oppure in videoconferenza.