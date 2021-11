«Albiano Magra, le attività commerciali hanno bisogno di più sostegni»

ALBIANO MAGRA – «Il rovinoso crollo del ponte di Albiano sta, tuttora, comportando pesanti strascichi alle varie attività commerciali della zona». Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega .

«In questi giorni – prosegue il consigliere – ci sono state, dunque, varie e motivate richieste d’aiuto nei confronti del presidente Giani che, a quanto ci risulta, non avrebbe ancora risposto in modo tangibile. Occorrono, dunque – precisa l’esponente leghista – sostegni a più ampio respiro, motivati, come appare, da criticità piuttosto stringenti. Se i bandi finora emessi non sono sufficienti, oppure non tendono a coinvolgere tutti i soggetti interessati, bisogna cambiare registro. Quanto è avvenuto un anno e mezzo fa – conclude Elisa Montemagni – non deve essere, quindi, colpevolmente dimenticato da coloro che hanno il precipuo dovere di aiutare questi nostri corregionali in palese difficoltà».