Carrara 2022, Italia Viva e socialisti: ok a Serena Arrighi ma i Cinque Stelle fuori dal centrosinistra

CARRARA – Un comunicato che non lascia spazio a dubbi: ok alla candidatura a sindaco di Serena Arrighi ma i Cinque Stelle non devono stare nella coalizione di centrosinistra che si presenterà alle elezioni amministrative di Carrara nella primavera del 2022. È la posizione che emerge da Italia Viva, Partito Socialista, Partito Repubblicano, Azione e Più Europa dopo la riunione di coalizione di mercoledì scorso nella sede provinciale del Pd in via Groppini.

«Alla riunione di mercoledì – scrivono i cinque partiti in una nota – nel condividere la volontà di lavorare al fine di proporre alla città una squadra fortemente rinnovata, in primis è stata ribadito il giudizio di grave incompetenza ed incapacità politico-amministrativa sull’attuale amministrazione De Pasquale. Nel proseguire l’incontro è stata appresa con interesse la proposta a sindaco da parte del Partito Democratico di Serena Arrighi, figura di riconosciuta esperienza professionale».

«Ciò posto, nel ribadire l’importanza di delineare il programma per il governo della città, da parte delle forze progressiste e riformiste, è stato sottolineato che sia arrivato il momento di rappresentare in modo chiaro e definito il perimetro delle forze politiche che faranno parte della coalizione. Il polo progressista e riformista peraltro, è pronto a presentare per essere condivisa una propria proposta programmatica al prossimo tavolo della coalizione e, considerato che sono state prese in considerazione per la candidatura a Sindaco alcune figure dal profilo politico amministrativo e di comprovate competenze , si riserva anche di proporre un nome in tal senso in un ottica costruttiva e di confronto. Auspica infine che questa giusta fase di analisi trovi presto una sintesi per poter presentare alla città una valida ed innovativa proposta di governo ed iniziare finalmente la campagna elettorale».

Chi è Serena Arrighi

Serena Arrighi è un’imprenditrice di Carrara, attualmente amministratore delegato dell’azienda BNova, società di data intelligence con quaranta dipendenti.