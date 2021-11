La Lega Giovani accoglie la nuova consigliera comunale Giorgia Garau

MASSA – La Lega Giovani si arricchisce di un altro consigliere comunale: la consigliera massese Giorgia Garau. «Nel Comune di Massa contavamo già ben 4 consiglieri della Lega Giovani e con l’ingresso di Giorgia arriviamo a 5 – dichiara Filippo Frugoli, coordinatore provinciale dei giovani del carroccio – Giorgia Garau già collaborò con il nostro gruppo consiliare e i nostri assessori nelle vesti di delegata della montagna contribuendo insieme a noi a portare a termine importanti progetti sul territorio seguendo quella modalità di fare politica di cui il nostro partito si distingue da sempre: quella di stare fra la gente. Per tali ragioni siamo sicuri che sarà un arricchimento per il nostro Movimento Giovanile».

«So che Giorgia ha lavorato costantemente in questi tre anni e per questo per noi è un piacere accoglierla nel nostro gruppo. – aggiunge Ruggiero Manfredi, coordinatore regionale di Lega Giovani – Nell’augurarle un buon lavoro ci preme osservare come l’ingresso di un nuovo giovane consigliere nel nostro movimento stia a mostrare quanto la Lega sia attrattiva per i giovani ed il grande lavoro che da anni svolgiamo nel renderci portavoce del mondo giovanile».