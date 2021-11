Congresso Pd, Giovani Democratici: «Stiamo con Riccardi, ma si punti su di noi»

MASSA – Giovanna Santi e Norberto Riccardi sono i due candidati che si presenteranno al prossimo congresso del Partito Democratico massese per guidare la sezione cittadina. Con la data che si avvicina sempre di più, anche i Giovani Democratici hanno voluto esprimere la propria posizione con un comunicato ufficiale: «Il congresso è da sempre un momento di fondamentale importanza per un partito come il nostro, un momento in cui auspico possa venire fuori un sano confronto democratico. Al centro di tutto questo dovranno esserci le idee e le persone».

«Le idee sulla società e sul mondo che vogliamo, con uno sguardo che non si fermi ad un superficiale presente, ma guardi con coraggio ad un futuro radioso. Alle persone che portano avanti questo partito che è la ninfa vitale di un centro-sinistra unito. Un partito che necessariamente dovrà da oggi in poi puntare sui suoi giovani che con il loro entusiasmo e le loro energie sono la classe dirigente del domani. – dicono i Giovani Democratici, nelle parole di Lorenzo Mosti – Lo abbiamo imparato in questi anni: la politica non si improvvisa, i politici non spuntano fuori dal nulla ma devono essere costruititi da un percorso da un succedersi di responsabilità e soprattutto dalla fiducia di chi quella strada l’ha percorsa tanti anni fa».

«A questi giovani allora diamo fiducia, crediamo in loro non solo a parole ma anche con i fatti, dimostriamo che il Partito Democratico realmente guarda al futuro. Staremo dalla parte di Norberto Riccardi, che ha svolto un buon lavoro in questi anni e staremo dalla parte di quel partito che vuole unire e non dividere. A questo giro però, servirà un cambio di passo reale e soprattutto alle prossime elezioni comunali servirà candidare ragazzi e ragazze della giovanile che diano un segnale di discontinuità. – conclude Mosti – Faccio un grande in bocca al lupo a Giovanna Santi, che conosco e stimo, ha dichiarato di voler puntare sui giovani, aspetto una sua telefonata».