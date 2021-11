Riccardo Pelliccia nuovo coordinatore provinciale di Azione

MASSA-CARRARA – In vista del Congresso fondativo di Azione, previsto per l’inizio del 2022, tutti gli organi territoriali di Azione hanno individuato in Riccardo Pelliccia il loro candidato ideale a succedere all’attuale Coordinatore provinciale Giacomo Zucchelli. La candidatura di Pelliccia è giunta dopo la decisione di Giacomo Zucchelli di individuare la persona più adatta a gestire la lunga e delicata fase politica che attraverserà la nostra provincia nei prossimi anni.

«Da quando ho seguito Calenda nel suo percorso, prima con l’uscita dal PD nell’agosto del 2019, poi nella fondazione di Azione, il movimento a Massa Carrara in questi due anni è notevolmente cresciuto, consolidando la presenza sul territorio che ci pone tra le provincie toscane con il maggior numero di iscritti rispetto agli abitanti. Ecco dopo due anni di intenso lavoro, credo il gruppo di Azione abbia necessità di fare un passo in avanti. Penso che il gruppo dirigente che abbiamo se lo meriti. – ha commentato Giacomo Zucchelli – Il congresso provinciale, regionale e nazionale sarà l’occasione per questo salto. Ad iniziare da Riccardo Pelliccia, un amico prima che un compagno di partito, che ho fortemente voluto in Azione e che è la persona giusta per guidare il movimento in provincia. Per quanto mi riguarda la mia avventura in Azione non finisce e spero di poter continuare a dare il mio contributo a livello regionale ma anche Nazionale: già il week end del 26/28 novembre sarò a Roma per il tavolo nazionale di Azione sulla scuola, mentre il 29 incontrerò, insieme agli attuali coordinatori provinciali Carlo Calenda per parlare delle nuove prospettive programmatiche e del congresso».

«Ringrazio per la fiducia gli amici di Azione e in particolare modo il coordinatore provinciale Giacomo Zucchelli che lascia un gruppo in crescita e coeso pronto a essere protagonista nelle prossime sfide amministrative di Carrara, Massa e le elezioni politiche. – ha dichiarato Riccardo Pelliccia – Siamo impegnati in un percorso basato su rinnovamento e competenze, in un nuovo percorso di politica pragmatica che vedrà Azione leader dello schieramento riformista e progressista della nostra provincia».