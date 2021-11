Forza Italia, delegazione di sindaci dell’Appennino Toscano in visita al ministro Gelmini

MASSA-CARRARA – «Forza Italia mantiene alta l’attenzione sui territori considerati periferici e troppo spesso marginalizzati nelle scelte di governo». A parlare sono i due parlamentari di Forza Italia Erica Mazzetti e Massimo Mallegni. «Nei mesi scorsi è nata una proposta di legge per le isole minori. Adesso, dopo anche tanto lavoro sull’Abetone e sulla montagna appenninica della Lunigiana, stiamo avviando un percorso di ascolto, confronto e condivisione con le amministrazioni dei territori montani al fine di far emergere proposte e di sviluppare politiche commisurate che risolvano i problemi e li facciano uscire dall’isolamento».

«L’incontro servirà sia da sollecitazione e approfondimento per l’immediata legge sulla Montagna in preparazione da parte del Ministro Gelmini sia per intercettare le risorse del PNRR. – spiegano da Forza Italia È in programma domani, infatti, un incontro a Roma tra il Ministro Mariastella Gelmini e una delegazione di sindaci toscani dell’Appennino organizzato da Erica Mazzetti insieme al coordinatore regionale Massimo Mallegni affinché i comuni dell’Appennino abbiano le stesse opportunità di quelli dell’arco alpino per scongiurare lo spopolamento del territorio, con ulteriore dissesto idrogeologico ed ambientale e dare loro ulteriori opportunità di sviluppo tutto l’anno».

«Il ministro Gelmini ha mostrato da sempre un forte e continuativo interesse verso tutti i territori, soprattutto quelli marginali e per questo l’incontro di domani sarà un’ottima occasione affinché anche i nostri piccoli comuni siano al centro dell’azione governativa», chiosano Mazzetti e Mallegni.