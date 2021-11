«Anche associazioni ambientaliste e comitati nella commissione di Cava Fornace»

MONTIGNOSO – Nel prossimo consiglio comunale di Montignoso saranno definite le composizioni delle commissioni comunali, dalle permanenti a quella di controllo di Cava Fornace. «Questa commissione, voluta dall’amministrazione Binaglia, ha rischiato con le amministrazioni successive, Buffoni e Lorenzetti, più volte di essere osteggiata sia nella realizzazione che nella composizione. – scrive il gruppo consigliare di Con Te Montignoso – La commissione, da regolamento presieduta dalla minoranza, dopo difficili contrapposizioni in consiglio è sempre stata comunque aperta al contributo fondamentale dei cittadini, associazioni, comitato e rappresentanti dei comuni interessati dal problema discarica, Pietrasanta, Forte dei Marmi e Seravezza. Tutti i partecipanti hanno sempre portato idee e stimoli determinanti per il corretto funzionamento della commissione, che ha come scopo il controllo delle attività che si svolgono in discarica».

«Il gruppo consigliare della lista Con te per Montignoso auspica che anche la prossima commissione di controllo abbia al suo interno in maniera strutturale e permanente la presenza delle associazioni ambientaliste del territorio e del Comitato dei Cittadini contro la Discarica; presenza che contribuisce a garantire il massimo coinvolgimento dell’opinione pubblica su un tema così importante per il nostro territorio. – concludono – I consiglieri Berti e Matteucci e il loro gruppo di lavoro chiedono immediatamente il mantenimento dell’impegno alla chiusura della discarica, visto che da anni Lorenzetti promette senza poi di fatto far nulla di concreto per arrivare a mettere la parola fine su questa vicenda».