Il Pd di Massa: «A fianco dei lavoratori Sanac il 12 novembre»

MASSA – «Il gruppo consiliare del partito democratico aderisce con convinzione alla manifestazione indetta dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori Sanac. Si tratta di una questione decisiva per l’intera comunità massese che deve porsi a difesa di un patrimonio occupazionale e produttivo fondamentale per il nostro territorio». Inizia così la nota del Pd massese in cui viene annunciato il pieno sostegno alla manifestazione degli operai dello stabilimento di via Dorsale di venerdì 12 novembre.

«Gli stabilimenti Sanac devono trovare una continuità in grado di garantire il futuro dei lavoratori. La politica può avere un ruolo decisivo dato il peso della proprietà pubblica nell’intera vicenda dell’ex Ilva e questo ruolo deve essere esercitato fino in fondo. La filiera dell’acciaio è determinante per il sistema paese e in questa fase l’intervento pubblico può permettere soluzioni che il capitalismo finanziarizzato non è capace di perseguire. – conclude il gruppo Pd di Massa – Aderiamo quindi alla manifestazione di venerdì e a tutte le iniziative che saranno necessarie per difendere i posti di lavoro, adoperandoci perché il nostro partito si impegno a tutti i livelli in tale direzione».