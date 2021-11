«Montignoso non celebra il 4 novembre. Il Comune restauri almeno il monumento»

MONTIGNOSO – «È un vero peccato che Montignoso non abbia ricordato i suoi caduti civili e militari. Stiamo parlando di persone che, anche giovanissime, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Unità e di attaccamento al dovere». A parlare sono Michela Bertelloni e Massimiliano Marchi, consiglieri comunali della Lega a Montignoso, che attccano Lorenzetti per le mancate celebrazioni per il 4 novembre.

«Stiamo parlando di persone che, anche giovanissime, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Unità e di attaccamento al dovere. Quest’anno ricorreva anche il centenario del milite ignoto, che rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani: è una vergogna lo stato di incuria in cui versa il monumento ai caduti presente sul comune di Montignoso: sporco, mal tenuto e addirittura con tratti di rifinitura in marmo ormai scollati e caratteri illeggibili. – concludono i consiglieri del Carroccio – Invitiamo l’amministrazione comunale a intervenire quanto prima per ridare dignità a un monumento del nostro territorio così importante, quantomeno prima che finisca l’anno del centenario».