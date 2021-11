MASSA-CARRARA – «Con un articolo secco e netto del disegno di legge concorrenza il governo Draghi espropria i Comuni di competenze e regala al mercato la gestione dei servizi pubblici locali, tutti, nessuno escluso». Inizia così l’intervento di Massa Città in Comune che punta il dito contro il ddl sulla concorrenza approvato pochi giorni fa dal governo guidato da Mario Draghi e contro i partiti che lo sostengono: «È un omicidio premeditato dei servizi pubblici e questo delitto avrà un nome e cognome anche nella nostra città. Dai trasporti ai rifiuti per passare dall’acqua, tutto viene tolto dalla competenza dei Comuni, sarà lo Stato a decidere e a cedere le gestione alle imprese private, quasi certamente multinazionali quotate in borsa, se non addirittura con sede in qualche paradiso fiscale».

«I partiti che appoggiano questo governo – evidenziano dal collettivo – dal Pd alla Lega passando da Forza Italia, Leu e Movimento 5 Stelle, hanno nascosto nella narrazione dei giorni scorsi tutto questo, concentrandosi su balneari, tassisti e notai. Nessun segretario di partito ha posto il tema che svuota di fatto i Comuni di una specifica competenza, nessuno di loro si è posto il tema della privatizzazione di servizi pubblici essenziali come ad esempio l’igiene urbana: per l’acqua addirittura si rottama definitivamente il voto popolare del 2011, un colpo di mannaia alla democrazia».

«Ci risulta che anche i sindaci – sottolineano – siano proni a questo volere, ma quando si lamenteranno “che non possono farci nulla”, ci ricorderemo del loro attuale silenzio. Ovunque nel mondo, dati alla mano, la privatizzazione ha determinato aumenti delle tariffe e differenziazioni della qualità dei servizi che colpisce maggiormente i territori più deboli. Ci siamo sinceramente stancati delle passerelle e delle dichiarazioni roboanti dei nostri rappresentanti in Parlamento».

«Martina Nardi, Riccardo Ricciardi, Laura Bottici, Cosimo Ferri, Debora Bergamini, Massimo Mallegni: sempre pronti a farvi paladini del “popolo” e dei loro “diritti”, vi si presenta l’occasione di passare dalle chiacchiere ai fatti, votate contro a questo disegno di legge che fa male ai cittadini di oggi e soprattutto a quelli di domani. Se non lo farete – conclude Mcc – sarete complici dell’omicidio premeditato dei servizi pubblici e saranno la storia e i vostri cittadini a condannarvi definitivamente come sicari mandati dai padroni del mercato».