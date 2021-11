Degrado in via Dorsale, Mencarelli (M5s): «N nostre idee rifiutate per provenienza politica»

MASSA – «Passando da via Dorsale, nel tratto che fiancheggia il Nuovo Pignone, ci si può rendere conto delle condizioni in cui si presenta l’area di parcheggio per i lavoratori dello stabilimento, soprattutto nei giorni di pioggia.

Un degrado e un’incuria non solo brutta da vedere, ma che crea condizioni di pericolo sia per il transito a piedi che con i veicoli. Le buche e gli avvallamenti presenti infatti sono numerosi e profondi perché il fondo stradale è stato lasciato sterrato e non vi si eseguono opere di manutenzione da molti anni. Quando piove le buche vengono completamente sommerse e diventa impossibile determinarne la collocazione e la profondità aumentando il rischio di danno alle persone e ai mezzi». A denunciare la situazione di degrado è Luana Mencarelli, consigliera comunale a Massa del Movimento 5 Stelle.

«Ho presentato un atto di stimolo a questa amministrazione chiedendogli di interessarsi di questa criticità presso i soggetti competenti perché si possa ottenere una soluzione rapida del problema. – conclude la Mencarelli – Ricordo che questo tipo di intervento ed altri a favore dei lavoratori, era ciò che avevo proposto di legare all’approvazione della deroga urbanistica richiesta da Nuovo Pignone, ma l’idea non fu neppure presa in considerazione, come ormai evidente, per la provenienza politica di tale indicazione».