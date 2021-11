Carrara, la maggioranza perde un pezzo: la neo-consigliera Cucurnia passa all’opposizione

CARRARA – Non ha pace la maggioranza in Consiglio comunale a Carrara. Dopo le dimissioni dei consiglieri Marzia Paita, Gabriele Guadagni e Francesca Rossi, adesso il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle è alle prese con una nuova grana. Uno dei consiglieri appena entrati in sostituzione, Sara Francesca Cucurnia, uscirà dalla maggioranza per aderire al gruppo di opposizione ‘Insieme per Carrara’ di Andrea Vannucci.

La comunicazione ufficiale di lasciare il gruppo pentastellato è arrivata sulla scrivania del presidente del Consiglio comunale, Michele Palma martedì. Lo stesso documento è stato presentato anche al capogruppo Giovanni Montesarchio per formalizzare la sua «intenzione di lasciare il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle e aderire alla lista civica Insieme per Carrara».

«La decisione – è scritto in una nota del gruppo di maggioranza – arriva a meno di un mese dall’ingresso di Cucurnia nel gruppo consigliare del Movimento, nella cui lista era stata candidata nel 2017 ed è avvenuto con una procedura di subentro a seguito delle dimissioni di tre consiglieri in carica. Nonostante nel corso di questo breve periodo abbia partecipato a una sola seduta dell’assise, quella per l’insediamento e a una sola commissione, Cucurnia è riuscita a portare a termine una profonda maturazione politica, comprendendo che non c’erano più “le condizioni per proseguire un cammino condiviso”. I tempi e i modi del passaggio di Cucurnia tra le fila dell’opposizione, avvenuta senza la minima manifestazione di dissenso rispetto alla linea del Movimento 5 Stelle, parlano da soli e non necessitano di alcun commento».