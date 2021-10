Azione, Carlo Calenda presto a Carrara

CARRARA – Azione Carrara è soddisfatta del risultato della riunione del centrosinistra di mercoledì. “Troviamo coraggiosa – affermano dal partito – la posizione del segretario comunale Gianluca Brizzi di ripartire dal “centrosinistra classico”, aprendo pure alle forze politiche ultime nate, come la nostra, e ai gruppi giovanili, sarà inoltre fondamentale allargare anche al civismo e ai moderati presenti in città. Non è giusto porre veti ne fare guerre ad personam. Opportuno partire da una valutazione: riteniamo fallimentare e inadeguata l’attuale amministrazione pentastellata, sposiamo in toto la volontà del segretario Brizzi di ripartire dai temi, facendo anche autocritica e analizzando gli errori del passato che hanno portato il centrosinistra all’opposizione. Si apra al più presto un “tavolo del marmo” senza paure o servilismi nei confronti degli industriali ma in modo pragmatico e propositivo”.

Azione ha incaricato Giuseppe Bardi (Responsabile dei tavoli tematici regionali) di analizzare e sviluppare una nostra proposta organica, che contempli: lavoro e investimenti, senza dimenticare la tutela dell’ambiente e una maggiore distribuzione della ricchezza, con una più attenta e adeguata ricaduta sul territorio. “Su questo fondamentale tema – proseguono da Azione Carrara – come per tutti gli altri, siamo pronti al confronto e alla sfida con tutte le forze riformiste e con il Partito Democratico. Importante adesso dare continuità temporale e tematica al tavolo del centrosinistra, non c’è più tempo da perdere, gli avversari si stanno organizzando e bisogna farsi trovare pronti all’appuntamento elettorale”.

Azione ha lanciato ufficialmente la nova campagna di tesseramento, che porterà al congresso fondativo a gennaio 2022. Carlo Calenda a breve inizierà un tour nazionale e Carrara sarà tra le città toccate. “Prossimamente – annunciano dal partito – saremo presenti in punti strategici della città con punti di ascolto, a cui seguiranno iniziative legate ai temi e tesseramento, per mostrare le nostre prime proposte per la città.