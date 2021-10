«Emergenza abitativa, quale destino per le famiglie dell’Hotel Meublè Argia?»

MASSA – Il consigliere di opposizione del Comune di Massa Stefano Alberti ha presentato un’interpellanza sull’emergenza abitativa per “attivare percorsi integrati di contrasto alla povertà abitativa e di inclusione

delle persone e nuclei familiari inserite nelle struttura denominata Hotel Meublè Argia”.

In particolare il consigliere chiede di sapere “quale tipo di accompagnamento è stato predisposto per agevolare la ricerca della casa da parte dei soggetti in oggetto; se la data del 10 dicembre 2021, fissata quale data ultima di permanenza dei soggetti in oggetto nella struttura “Hotel Meublè Argia”, sia tassativa; cosa succederà a quelle persone o famiglie che potrebbero non riuscire a trovare casa entro tale data”.