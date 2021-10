Azione Carrara: «Cimiteri dei paesi monte in stato fatiscente»

CARRARA – “Cimiteri dei paesi a monte in stato fatiscente”. E’ la denuncia di Azione Carrara che, rappresentata dal vicesegretario comunale Augusto Castelli, ex vigile del fuoco, si è recata sul posto insieme ad alcuni residenti a verificare quanto segnalato. “La pavimentazione – spiegano da Azione – risulta danneggiata in diversi punti con mattonelle spaccate o mancanti che creano problemi, soprattutto per le persone anziane, con rischio molto elevato per la loro incolumità, inoltre, sono presenti cantieri non terminati con cavi scoperti e opere murarie incompiute, in generale ha potuto osservare la presenza di sporcizia diffusa e fogliame a terra con tombini occlusi, che necessitano di pulizia. Sono giorni dell’anno importanti, per chi si reca a trovare i propri cari defunti e riscontrare questo stato di abbandono e degrado denota una mancanza di rispetto per tutte le famiglie carraresi, che lì si devono recare. Chiediamo all’amministrazione di intervenire rapidamente, quanto meno per mettere in sicurezza le problematiche principali”.

“Azione – annunciano – nei prossimi mesi, estenderà questi controlli sull’intero territorio carrarese, come ha dimostrato Calenda a Roma bisogna dare uguale importanza a risolvere piccole criticità che porre l’attenzione solo sui grandi temi, perché il cittadino si sente sempre più lontano dalla politica e dal palazzo perché spesso trova un muro, che non gli permette di conferire con i rappresentanti amministrativi, il nostro impegno è lavorare per non lasciare indietro nessuno”.