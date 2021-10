Inchiesta mascherine, il gruppo di Forza Italia Massa: «Piena solidarietà a Mallegni»

MASSA – «Apprendiamo dal quotidiano on-line La Voce Apuana, che due ex iscritti di Forza Italia, allontanati a suo tempo dal partito dal nostro coordinatore regionale Massimo Mallegni, hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche totalmente infondate, in merito alle quali, il coordinatore regionale ha dato incarico ai propri legali di verificare eventuali profili di rilevanza penale» (qui l’intervento di Mallegni). A rispondere alle parole di Mauro Rivieri e Roberta Dei sono Luca Guadagnucci, Piergiuseppe Cagetti e Stefano Benedetti, facenti parte del gruppo consiliare di Forza Italia a Massa. I tre forzisti esprimono la solidarietà a Massimo Mallegni dopo il comunicato di Dei e Rivieri.

«È evidente e l’unico fine è quello di gettare discredito nei confronti di chi li ha allontanati dal partito di appartenenza per motivazioni peraltro condivise dalla stragrande maggioranza dei coordinamenti provinciale e comunali. – continuano gli esponenti di Forza Italia Massa – Di fronte a questi attaccati strumentali, ci viene da pensare che qualcuno stia operando nell’ombra per frenare il nuovo progetto di Forza Italia lanciato da Silvio Berlusconi e subito sponsorizzato dal coordinatore regionale Massimo Mallegni, nonché dal nostro Gruppo Consiliare, con l’ambizione di riunire tutti i moderati, ovunque oggi collocati, all’interno della coalizione di Centro Destra. Per concludere, esprimiamo a Massimo Mallegni la nostra piena solidarietà, gli augurandogli buon lavoro e tante soddisfazioni».