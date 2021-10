CARRARA – «La situazione sulla Foce sta diventando molto pericolosa. Dopo i forti temporali che hanno investito la nostra città i primi di ottobre, molti rami, alberi e siepi sono stati sradicati dal vento e caduti su macchine e strade. La maggior parte delle sterpaglie è stata tolta, ma verso monti, dopo più di 2 settimane, giacciono ancora lì a bordo strada e peggio ancora, come nel caso del primo tornante all’inizio della foce, penzolano nel vuoto pericolosamente». A parlare sono i Giovani Democratici di Carrara, che interpellano l’amministrazione comunale di Carrara chiedendo la messa in sicurezza della zona.

«Oltre a ciò ci sono cavi dell’alta tensione penzolanti e dimenticati a ridosso della strada molto pericolosi specialmente in caso di pioggia e vento. Una circostanza di questo genere può creare una minaccia per chi passa di lì a bordo di macchine ma soprattutto con motorini e bici. – aggiungono – Noi Giovani Democratici chiediamo all’amministrazione che venga messa in sicurezza la zona da tronchi, rami che possano minare la sicurezza del cittadino. Tutto ciò dev’essere accompagnato da una cura del verde abbastanza intensa poiché ormai da troppo tempo la foce vive in uno stato di abbandono più totale con rovi pericolosi per pedoni e bici, con rifiuti abbandonati nel verde».

Foto 2 di 2



«La cura della natura andrebbe fatta regolarmente, ma quest’ultima a monte è sempre più rara da vedere e molto spesso viene fatta 1 volta all’anno prima dell’estate. – concludono i Giovani Democratici – Un attenzione periodica a questo tema eviterebbe che alla prossima perturbazione si possano ricreare questi pericoli su una strada ogni giorno trafficata da persone».