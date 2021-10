Pontremoli, costituito il nuovo Consiglio comunale: il sindaco Ferri inizia il suo mandato

PONTREMOLI – Il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri e la sua giunta, ma anche tutto il consiglio comunale, ha iniziato ufficialmente il suo mandato, confermando le nomine già uscite dal Palazzo comunale qualche giorno fa. Oltre agli atti rito e al giuramento del sindaco, sono state approvate le nomine del presidente e del vicepresidente del consiglio, rispettivamente a Michele Lecchini, componente della maggioranza, e a Elena Battaglia, della minoranza.

Sono stati costituiti due gruppi consigliari, quello di Cara Puntremal che ha riconosciuto il suo capogruppo in Massimo Lecchini, e quello di Pontremoli Più, con a capo Elisabetta Sordi, la ex candidata a sindaco. Sono stati eletti i membri della commissione elettorale composta dal sindaco stesso, da Gianmarco Corchia e Massimo Lecchini per la maggioranza, e da Mario Bassi per l’opposizione. Infine, è stata nominata la commissione giudici popolari, composta dalle consigliere Elisabetta Sordi e Annalisa Clerici.

La minoranza, che vede anche la partecipazione di Matteo Bola, ha inoltre aperto i cinque anni con la sua prima mozione: «Una mozione di solidarietà alla Cgil – hanno spiegato – e alle vittime della violenza di matrice fascista che ha devastato Roma nelle scorse settimane. Abbiamo approvato il documento a larga maggioranza, con l’astensione del neo assessore di Fratelli d’Italia Patrizio Bertolini. La ferma condanna di qualsiasi violenza e l’antifascismo, che è fondamento della nostra Costituzione democratica, sono due punti fermi, dai quali parte il cammino del Consiglio.»

«Il primo consiglio comunale da sindaco è stata un’altra incredibile emozione! – ha dichiarato il primo cittadino Jacopo Ferri sui suoi canali social – Giurare fedeltà alla Costituzione mi ha fatto tornare indietro nel tempo quando, da militare, ho avuto l’onore di farlo innanzi alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri. Ne sento la speciale importanza e la grande responsabilità. Adesso al lavoro per la città e per il territorio! Siamo una squadra volenterosa, capace e competente: daremo fondo alle nostre energie per fare il meglio possibile! Abbiamo tante stelle in cielo e tanto amore qui intorno a noi che sapranno guidarci verso le scelte più giuste!»