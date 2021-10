Bagnone, la squadra è pronta: sabato il Consiglio comunale e il giuramento del sindaco

BAGNONE – C’è posto per tutti nella squadra del nuovo sindaco di Bagnone (Massa-Carrara) Giovanni Guastalli, che sabato 23 ottobre alle ore 14.30 ratificherà in consiglio comunale le deleghe e farà il suo giuramento. I due assessori che compongono la giunta insieme al primo cittadino saranno Paola Manganelli, la più votata, che ricoprirà il ruolo di vicesindaco con delega alle Politiche sociali, Caccia e Pesca, mentre al 22enne Giacomo Cariati andrà l’assessorato all’Urbanistica, Promozione del territorio e Attività produttive.

Anche i consiglieri avranno il loro da fare, così come già aveva precedentemente fatto il sindaco Carletto Marconi. La carica di presidente del Consiglio Comunale andrà a Luigi Leonardi che si occuperà anche di Cultura, e questo non stupisce dato il suo impegno costante nel settore già come cittadino. Marika Ghironi sarà la delegata a Istruzione e Sport, Luca Menghini alla Protezione Civile, ai rapporti con le frazioni e ai Servizi cimiteriali; Giuseppe Bazzali alle Politiche ambientali e sarà il rappresentante dell’amministrazione presso l’Unione di Comuni Montana Lunigiana. Infine, a Giulia Marconi le Politiche giovanili, i rapporti con le associazioni e la verifica dell’attuazione del programma. Al sindaco Guastalli rimangono tre deleghe importanti: i lavori pubblici, il personale e il bilancio.

Queste sono le indiscrezioni uscite dal palazzo comunale che vedranno, o meno, la conferma entro il fine settimana. Ma adesso c’è molto da fare, infatti, l’amministrazione uscente si era impegnata nella partecipazione di moltissimi bandi che devono assolutamente essere terminati per poter realizzare quei lavori che già erano stati individuati.