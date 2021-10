Scuola via La Salle: interpellanza di Alberti (Pd) per allargamento marciapiedi e pensilina

MASSA – «Molti genitori mi hanno sollecitato a rappresentare l’esigenza di alcuni interventi nel plesso scolastico La Salle in relazione ai percorsi di ingresso e uscita dalla scuola, come previsto dalle linee guida dal ministero dell’istruzione dopo l’emergenza sanitaria». A parlare è Stefano Alberti, consigliere comunale del Pd a Massa, che interpella l’amministrazione in merito alla scuola elementare di via La Salle.

«Le opere richieste si sostanziano nella installazione di una pensilina esterna in materiale trasparente per creare un percorso riparato in caso di intemperie e permettere più facilmente ingressi o uscite scaglionate nel tempo per limitare al massimo i contatti. – scrive Alberti – La realizzazione di un allargamento del marciapiede, creando un prolungamento dello stesso verso la strada, tale da evitare affollamenti e lo “stazionamento” in strada di genitori e bambini. L’intervento sarebbe fattibile eliminando due stalli di sosta».

Alberti ha interpellato l’amministrazione Persiani per sapere se intende: «attivare una valutazione preventiva e procedere alla realizzazione di quanto sopra esposto».