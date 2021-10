«Restiamo in attesa di una dichiarazione di antifascismo e solidarietà alla Cgil»

MASSA – “I vari nostalgici nostrani si dichiarano antifascisti? Ne citiamo alcuni: Alessandro Amorese, di seguito l’assessore Guidi, ci mettiamo anche Stefano Benedetti, che ebbe a dire, a proposito di Bellugi, “ma che poeta è l’uomo politico che deve essere valorizzato?”. Gli storici locali, solo a senso unico, come si dichiarano? Quale è la posizione della Lega massese?”. Lo chiede Cesare Valesi (Sinistra Italiana). “Nel condannare i brutti gesti verso il consigliere Frugoli – prosegue -, possiamo pensare che ad alcuni possa ancora bruciare quel post contro Pertini, ebbe in questo caso, cattivi maestri. Il sindaco disse, in una intervista, di non essere fascista, ma perché allora nel suo entourage vi sono fascisti dichiarati? Restiamo in attesa, da parte di tutti questi, di una dichiarazione di antifascismo e anche di una solidarietà alla Cgil per fatti di Roma”.