Raccolta rifiuti, consegnato il kit anche a Fontia. Montesarchio: «Ulteriore passo in avanti»

CARRARA – «Continuano gli aggiornamenti nel campo della raccolta dei rifiuti infatti è iniziata la consegna dei kit di mastelli e sacchetti anche Fontia in vista dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Fontia è il primo dei paesi a monte del Comune di Carrara dove approda questo nuovo sistema di raccolta e come presidente della commissione Ambiente sono molto soddisfatto di questo ulteriore passo in avanti del nostro comune». A parlare è Giovanni Montesarchio, che interviene sull’andamento della raccolta dei rifiuti porta a porta nel territorio del Comune di Carrara.

«Siamo riusciti a rinnovare l’intero sistema di raccolta rifiuti a Carrara centro ed ad estendere la raccolta differenziata dal mare a Carrara. Tutto ciò ci consentirà di aumentare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata a tutto vantaggio dei cittadini e dell’ambiente. – continua Montesarchio – Come Movimento 5 Stelle abbiamo puntato caparbiamente sulla rivoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti cosa che mai era stata fatta prima. infatti, dopo l’estensione massiccia del porta a porta, dopo il completo rinnovamento del sistema di raccolta su Carrara centro, dopo l’importante introduzione della raccolta sfalci e organico su sempre a Carrara centro, dopo il potenziamento della ricicleria, dopo aver dato la possibilità di conferire piccoli elettrodomestici e micro Raee nelle farmacie comunali, e la possibilità di conferire l’olio esausto nelle sedi comunali ci troviamo ad aver iniziato un altro percorso volto all’estensione della differenziata sull’intero territorio comunale, ben consapevoli delle particolari esigenze dei cittadini legate alla conformazione urbanistica del territorio».

«Ci rivolgiamo infine ai cittadini tutti, siamo consapevoli che modificare le proprie abitudini non sia semplice ma abbiamo messo a disposizione dell’intera comunità un sistema di raccolta rifiuti puntuale e funzionale al miglioramento della qualità dell’ambiente e del decoro della nostra città ma è necessario l’impegno costante e concreto di tutti. – conclude Montesarchio – A breve inizieremo un percorso di ascolto della cittadinanza volto a recepire i suggerimenti le proposte ma anche le lamentele nell’ottica del costante miglioramento degli strumenti, degli interventi e dei dispositivi già messi in campo e nell’ottica di scrivere i punti pragmatici del futuro capitolo Rifiuti Zero del nostro programma elettorale».