Montignoso, il sindaco Lorenzetti ha presentato la sua seconda giunta

MONTIGNOSO – È stata presentata, come annunciato nei giorni scorsi, la nuova giunta di Montignoso guidata dal sindaco Gianni Lorenzetti, riconfermato dieci giorni fa primo cittadino per un secondo mandato. La presentazione è avvenuta a Villa Schiff, sede del municipio. Ecco di seguito gli assessori con le rispettive deleghe.

Raffaello Gianfranceschi: vicesindaco con delega a Bilancio, Tributi, Affari Legali (riconfermato).

Giulio Francesconi: Ambiente, Politiche Energetiche, Prevenzione del Dissesto Idrogeologico, Patrimonio, Protezione Civile, Decoro Urbano, Parchi e Giardini.

Gina Gabrielli: Commercio e Mercati, Attività Produttive, Servizi Cimiteriali, Servizi Informatici, Digitalizzazione.

Pietro Andrea Gabrielli: Lavori Pubblici, Edilizia Privata (riconfermato).

Giorgia Podestà: Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e Immigrazione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Politiche per la Casa, Servizi Demografici, Trasporti (riconfermata).

Il sindaco Lorenzetti ha tenuto la delega all’Urbanistica. Ancora da assegnare le deleghe a Turismo e Cultura, che verranno indicate nel primo Consiglio comunale convocato per mercoledì 20 ottobre. Inoltre è stata presentata la candidatura di Massimo Poggi per la presidenza del Consiglio.