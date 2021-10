Sanac, l’ira dei sindacati: «Incontro con il Mise organizzato solo per placare le proteste»

MASSA – La questione della Sanac continua ad essere spinosa. Dopo il blocco del traffico da parte degli operai dello stabilimento di via Dorsale della settimana scorsa, si è tenuto un incontro tra i sindacati e il Ministero dello Sviluppo Economico per discutere sulla vertenza. «In merito alle richieste fatte (che ArcelorMittal rispetti gli accordi presi o che Acciaierie d’Italia continui ad ordinare a Sanac), non abbiamo avuto nessun riscontro, dandoci solamente un altro appuntamento alla prima settimana di novembre. – scrivono dalle Rsu di Sanac – Come Rsu manifestiamo il nostro assoluto malcontento, credendo che questo incontro sia stato fatto solo per far sì che le proteste dei lavoratori si plachino, viste le azioni messe in atto nei giorni antecedenti l’incontro».

«Ribadiamo urgentemente la necessità di risposte e azioni immediate per risolvere la situazione a nostro favore, ritenendo che la sola responsabile di tutto sia la politica. – conclude il comunicato dell’Rsu – Troviamo assurdo come il Governo Italiano, attraverso la sua compartecipata “Invitalia”, immetta soldi pubblici a favore di una multinazionale, la quale poi non garantisce lavoro ed occupazione all’indotto italiano».

Molto attiva sull’argomento anche l’Onorevole del Pd Martina Nardi, che interviene sull’argomento: «La Sanac è motivo di grande preoccupazione ed è in cima alle mie priorità. – commenta la Nardi – Ed è per questo che, visto il momento di grande criticità, ho proposto a tutti i capigruppo della Camera di svolgere un ciclo di audizioni con tutti i soggetti coinvolti e i miei colleghi sono stati favorevoli. La prima audizione è fissata per il 19 ottobre prossimo con il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti».

«Sulla situazione di Sanac non possiamo mollare – prosegue Nardi – è inammissibile che un’impresa controllata dallo Stato costringa al fallimento un’azienda nazionale in amministrazione controllata. Ci sono i lavoratori e le loro famiglie da tutelare e io come rappresentante del territorio al governo continuo a lottare insieme a loro. La situazione della Sanac appare sempre piu preoccupante. Proprio per questo motivo – ha concluso l’onorevole del Pd – dobbiamo mantenere i riflettori accesi su questa vertenza e usare tutti gli strumenti a nostra dimostrazione per trovare una soluzione concreta».