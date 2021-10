Cave, ancora scintille tra Comune di Massa e Parco: «Da Putamorsi solo “sfottò”, mai mancato il dialogo da parte nostra»

MASSA – «L’amministrazione comunale non intende cadere nella trappole della polemica che troppo spesso finisce per distrarre l’attenzione da temi importanti come quelli degli agri marmiferi e la disciplina della loro escavazione». Perentoria la nota ufficiale del Comune di Massa, che torna sulla lo scontro con il Parco delle Alpi Apuane che ha tenuto banco negli ultimi giorni, dopo la visione della bozza del piano integrato del Parco che non prevede per la Focolaccia, inserita nel Pabe di Massa, la possibilità di tornare area contigua di cava.

«Il sindaco Francesco Persiani non intende commentare le dichiarazioni del Presidente del Parco regionale delle Alpi Apuane, Alberto Putamorsi, che più che critiche appaiono degli “sfottò”. – continua il Comune – Da parte dell’amministrazione comunale, il dialogo non è mai mancato e non è mai stato interrotto. Chi cerca di banalizzare i temi, o cavalcare la claque mediatica, non troverà sponda in chi sta lavorando seriamente e responsabilmente per giungere a quel necessario e fondamentale punto di equilibrio tra il rispetto dell’ambiente e la tutela del lavoro».

«Nei prossimi giorni, quando questa volontà di alzare polveroni sarà cessata, – conclude la nota – si tornerà a rappresentare lo stato effettivo delle questioni ed a spiegare le motivazioni tecniche delle richieste dell’amministrazione comunale».