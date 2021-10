Violenza, Bertucci: «Bisogna aumentare la spesa per le politiche giovanili e la famiglia»

MASSA – «Di fronte ai numerosi casi di violenza giovanile urbana occorre urgentemente incrementare la spesa per le politiche giovanili e per la famiglia». A scrivere, tornando sull’argomento caldo degli ultimi giorni della movida massese, è il consigliere comunale di maggioranza Matteo Bertucci.

«Significa in prima battuta incentivare i giovani all’attività associativa e di volontariato all’interno delle loro comunità. Come ha evidenziato anche Istat, il rapporto tra benessere personale e volontariato è fondamentale. Uno dei fattori a determinare la presenza delle persone nelle relazioni di aiuto reciproco, – continua Bertucci – solidarietà e collaborazione, infatti, è l’aver svolto un’attività gratuita di volontariato nei 12 mesi precedenti. Al contrario, chi non si occupa della comunità può essere più propenso a fenomeni negativi».

«Per “politiche giovanili” si intendono quelle spese destinate all’amministrazione e al funzionamento delle attività per l’autonomia e i diritti dei giovani, come le spese per i centri polivalenti, per l’informazione di sportello ad essi dedicata, seminari e iniziative, anche appunto finalizzate allo sviluppo e alla conoscenza dell’associazionismo del volontariato, per favorire le nuove famiglie e le unioni civili. – conclude Bertucci – Occorre coinvolgere i giovani cittadini meritevoli e responsabilizzarli. Auspico che l’amministrazione comunale, per quanto di competenza, continui a perseguire efficienti politiche giovanili e a sostegno delle famiglie».